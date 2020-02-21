Covid-19 salgınında toplam 2 bin 249 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Tayvan'da da 26 kişide yeni tip Koronavirüs tespit edildi.

İlk vaka 29 Ocak'ta görülmüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan Çin uyruklu bir kişiyle temas ettikleri anlaşılan 34 yaşındaki bir Filipinli ile 39 yaşındaki bir Bangladeşlide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için söz konusu kişilerle temas kuran herkesin sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e yükseldi.

BAE'de ilk vaka 29 Ocak'ta Çin'in Wuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde görülmüştü.