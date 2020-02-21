Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele Yüksek Komitesi'nin çağrısı üzerine Gazze kent merkezinde bir araya gelen Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Söz konusu plan karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık bu yönde sloganlar attı.

İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin sözde barış planına hep birlikte karşı durduğunu söyledi.

Kudüs'ün Yahudileştirilmesi meselesinin asla hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Batş, "Trump'ın Filistin meselesini tasfiye etmedeki ısrarına karşı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin halkının sesine kulak vermesi ve halkıyla bir bütün olması gerekiyor." dedi.

"Direniş kırmızı çizgimiz"

Batş ayrıca sözde barış planının başarıya ulaşması için ABD ve İsrail tarafından atılan tüm adımların başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan da gösteri alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, sözde barış planını ilan ederek direnişi ortadan kaldıracaklarına inanıyor. Ancak işgal devam ettiği sürece direniş kırmızı çizgimiz olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.