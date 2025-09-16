İtalya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgali protesto edildi

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Bologna gibi büyük şehirlerde bu akşam protesto yürüyüşleri yapıldı.

Roma’da Sapienza Üniversitesi önünden başlayan yürüyüş, şehir merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na kadar sürdü.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla katılan binlerce kişi, yürüyüşte sık sık "Filistin’e özgürlük", "Hepimiz antisiyonistiz" şeklinde slogan attı.

Protestocular, "Gazze biz geliyoruz", "Gazze’de soykırımı durdurun", "İsrail’le anlaşmaları durdurun" yazılı dövizler açtı.

Göstericiler, bugünkü yürüyüşlerinin "Büyük İsrail Projesi"ne ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğe karşı çıkmak için gerçekleştirildiğini belirtti.

Protestocular, İtalya ve Avrupa Birliği'ni İsrail'in suç ortağı olmakla suçladı.

Bazı göstericiler de İsrail’in Gazze’ye ablukasını kırmak için İspanya, Tunus, İtalya ve Yunanistan’dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na desteklerini vurguladı.

Korteje katılanlar, 22 Eylül Pazartesi günü Gazze için genel greve gitme çağrısı yaptı.

Roma dışında ülkenin pek çok kentinde İsrail’in Gazze’ye saldırıları, binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Milano'daki yürüyüşte polis, göstericilere müdahale etti

Milano’daki yürüyüşte ise İtalyan polisi, göstericilere Oberdan Meydanı'nda kalkanlarını da kullanarak müdahalede bulundu.

Göstericiler, kendilerini iten polise tepki gösterdi.

Bu arada, Pisa Üniversitesi’nde Filistin’i destekleyen bir grup öğrencinin, siyonist tezlere destek verdiği gerekçesiyle bir profesörün dersine girerek Filistin bayrakları açıp protesto gösterisi yaptığı basına yansıdı.