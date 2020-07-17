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İtalya'da COVID-19 vaka sayısı 243 bin 967'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi. Vaka sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden COVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.
Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.
COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.
Etiketler: italya koronavirüsSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 18:58
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