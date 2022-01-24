İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 519 bin 293 testte 77 bin 696 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 1344'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 2 milyon 709 bin 857'ye geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 352 artarak 143 bin 875'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 102 bin 363 artışla 7 milyon 147 bin 612'ye ulaştı.

Yaygın aşılama kampanyası

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 124 milyon 160 bin 456 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 61 bin 619 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,1'i buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 30 milyon 231 bin 332 hatırlatıcı doz uygulandı.

"Omicron kaynaklı salgında yokuş aşağı iniyoruz"

COVID-19 salgınıyla mücadelede oluşturulan Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, gazetecilere, "İyi haberler var. Görünüşe göre Omicron kaynaklı salgın eğrisinde platoya ulaştık, yokuş aşağı gidiyoruz. Bu trendin devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.