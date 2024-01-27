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Dünya
AA 27.01.2024 23:30

İtalya'da binlerce kişi yasaklara rağmen Filistin için sokaklardaydı

İtalya'da Yahudi Toplumu'nun baskısıyla ertelenen Filistin'e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano'da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı.

İtalya'da binlerce kişi yasaklara rağmen Filistin için sokaklardaydı
[Fotograf: AA]

İtalya'da hafta ortasında Yahudi Toplumu temsilcilerinin, Uluslararası Holokost'u Anma Günü olan bugün Filistin'e destek yürüyüşlerine engel olunmasını istemesi ve İçişleri Bakanlığının da kamu güvenliğini gerekçe göstererek bu yürüyüşleri yasaklamasına rağmen öğrenciler, sol görüşlü gruplar, İtalya'da yaşayan Filistinliler ve Müslümanlardan oluşan binlerce kişi meydanlara indi.

Başkent Roma'da yürüyüşün başlayacağı nokta olan Vittorio Emanuele Meydanı'nda bir araya gelen 3 binden fazla gösterici, miting yaparak, hem gösteri haklarına getirilen yasağı hem de İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İtalya'da binlerce kişi yasaklara rağmen Filistin için sokaklardaydı

Mitingde yapılan konuşmalarda, bugün yapılması planlanan yürüyüşlere yasak getirilerek gösteri hakkının engellendiği savunuldu ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başta olmak üzere sağ koalisyon hükümetine tepki gösterildi. Protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Mitinge katılan Filistinli İtalyan vatandaşı Halil, AA muhabirine, "Buraya geldim çünkü her gün, her gece, her an öldürülen Filistinliler dolayısıyla kızgın olduğum için buradayım." dedi.

Halil, bugünkü gösterilere getirilen yasak kararı için de "Gösteri hakkı reddedildi ki bu bir haktır." diye konuştu.

İtalya'da binlerce kişi yasaklara rağmen Filistin için sokaklardaydı

Kendisinin hiçbir şeyi inkar etmediğini dile getiren Halil, "Başkalarının geçmişlerine ilişkin duygularını ifade etme hakkını kesinlikle inkar etmiyorum. Hatta Holokost'ta yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum ama bugün Filistin'de özellikle Batı Şeria’da ve Gazze'de yaşanan bu katliama karşı diğerlerinin de duruş sergilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan İtalyan öğrenci Adriano da şunları söyledi:

"Buraya katılımdaki motivasyonun sadece ideolojik değil, aynı zamanda insani olduğunu düşünüyorum. Bu gösteri, hükümetin her türlü yasağının da ötesinde bir hareket. Akdeniz'in diğer yakasındaki akranlarım, dahası çocuklar, bir savaş durumu ve kabul edilemez sistematik imha ile karşı karşıyayken, yetkililerin koyduğu yasak nedeniyle kafamı başka yöne çevirmek istemiyorum. Bir yasak kararıyla bu konuyu ikinci plana atmak istemiyorum."

Roma'daki miting sırasında, güvenlik güçlerinin göstericilerin yürüyüşüne izin vermeyecek şekilde bölgeyi sıkı şekilde kordona alması, helikopterle havadan gözetleme yapması dikkati çekti.

Milano'da göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı

Başkent Roma gibi haftalardır aralıksız Filistin'e destek yürüyüşlerinin yapıldığı ve bugün için yasak kararının verildiği yerlerden olan kuzeydeki Milano'da da çok sayıda kişi sokaklara indi.

Milano Valiliğinin Holokost Anma Günü'ne denk geldiği gerekçesiyle aldığı yasak kararına rağmen bini aşkın Filistin destekçisi, Loreto meydanında toplandı.

İtalya'da binlerce kişi yasaklara rağmen Filistin için sokaklardaydı

Gösteride yapılan konuşmalarda da haftalardır Filistin için yürüyüşler ve gösteriler düzenlendiği, bunların hiçbirinde kamu güvenliği açısından sorun çıkmadığı ifade edilerek, bu haftaki yürüyüşlere yasak kararı getirilmesine tepki gösterildi.

Milano'daki gösteride zaman zaman tansiyon artarken, güvenlik güçlerinin ara ara göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu, bazı göstericilerin yüzlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü.

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