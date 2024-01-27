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Dünya
AA 27.01.2024 22:15

Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor”, Filistin’e özgürlük”, “Ateşkes” ve “Tek çözüm işgalin sona ermesi” sloganları attı.

Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi
[Fotograf: AA]

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için binlerce kişi Alexanderplatz Meydanı’nda toplandı.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçen göstericiler Filistin ve Güney Afrika bayrakları ile üzerinde “Ateşkes şimdi”, "Filistin hiçbir zaman ölmeyecek", ” Almanya tarihte ikinci kez yanlış tarafta duruyor”, “Soykırımı durdurun” ve “Almanya çifte standart” yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor”, Filistin’e özgürlük”, “Ateşkes” ve “Tek çözüm işgalin sona ermesi” sloganları attı.

Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi

Yürüyüşün bir süre durduğu Rosenthaler Meydanı’nda göstericiler, İsrail’in saldırıları sonucu öldürülen çocukları temsilen maketlerin yanı sıra iki tabut taşıdı.

Eylemi provoke etmek isteyen bir kişinin Rosenthaler Meydanı'nda İsrail bayrağı açmasına göstericilerin tepkisine neden oldu.

"Alman hükümeti dünyanın her yerine silah sağlıyor” 

Gösteriye katılan Thomas Coden, Alman hükümetinin politikasını kabul edilmez bulduğunu belirterek, “Bu siyaset değil. Bu, Amerika’nın peşinden gitme. Eğer Amerikalılar isterse bu soykırımı bitirmek için İsrail devletini ve (İsrail Başbakanı Binjamin) Netanyahu’yu bugünden yarına durdurabilir. Ancak bir şey olmuyor. Alman hükümeti de bunu bitirmek için bir şey yapmıyor. Tam tersine dünyanın her yerine silah sağlıyor.” dedi.

Bir başka gösterici Wilterud Schenk de Almanya’nın İsrail’i koşulsuz desteklemeyi devlet meselesi olarak ilan ettiğini söyleyerek, “Bu doğru değil. Haksızlık yapanı adlandırmak lazım. Ayrıca tüm bunları da finanse ediyoruz. Ama para benim için önemli değil. Ancak gerçekten soykırım yaşanıyor. İsrail önce (Gazzelilere) güneye gidin diyor, sonra güneyi bombalıyor. Bu haksızlık. Almanya (Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı) Auschwitz terimini her şeyi haklı çıkarmak için kullanıyor. Bu haksızlık” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sırasında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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