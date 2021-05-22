İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 603 testte 4 bin 717 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 190 oldu.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 283 bin 744'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1430'a geriledi. Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 125 artarak 125 bin 153'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 633 artışla 3 milyon 779 bin 293'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 158 bin 28'e ulaştı. Aşılananların 9 milyon 856 bin 159'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.