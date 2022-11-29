NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Romanya'nın başkenti Bükreş'teki toplantısı öncesinde İtalyan basınına konuşan Tajani, Rusya'nın bombalaması nedeniyle zarar gören Ukrayna'nın enerji şebekelerine değindi.

Tajani, "Ukrayna'ya bu zor mevsimde de yardım etmeliyiz. İtalya, elektrik şebekesini çalışır halde tutmak için gerekli teknolojik desteği firmaları aracılığıyla vermek de dahil üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda halihazırda parlamentonun kabul ettiği bir kararın olduğunu hatırlatan Tajani, "Başka kararlar da parlamento tarafından alınacak. İktidar partileri, Ukrayna'nın haklarını destekleyen bir hükümet olduğunu gösteren birleşik bir metin sunacaklar" diye konuştu.

"Ukrayna işgal altındayken müzakere zor"

Tajani, barış için çalışmaları gerektiğini ancak Ukrayna işgal altında olduğu müddetçe müzakere masasına oturmanın zor olacağını kaydetti.

Çin ile ilişkilere değinen Tajani, "Çin, bir muhatap, bir ortak, aynı zamanda bir rakip. Pekin ile insan haklarının önceliğini her daim göz önünde bulundurarak diyalog kurmak istiyoruz. Çin, Rusya'yı tutum değiştirmede ve barış yolunu izlemede ve Putin ile Zelenskiy arasında bir masa kurmaya teşvik etmede bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

"İtalya ve NATO ülkelerin bağımsızlığından yanadır"

Tajani, sadece Ukrayna değil, saldırıya uğrama ya da bağımsızlıkları tehdit edilme riski taşıyan bazı ülkeleri de savunmak istediklerini ifade ederek, "İtalya ve NATO, özgürlükten, uluslararası haklara saygıdan ve Moldova ile Gürcistan gibi ülkelerin bağımsızlığından yanadır" değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Tajani, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasından yana olduklarını da söyledi.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Corriere della Sera gazetesinde bugün yayımlanan röportajında, Ukrayna'yı destekleyeceklerinin sinyalini vererek, "Putin müzakere için büyük bir istek göstermiyor. Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmeye değer çünkü bir masa açma imkanı ancak sahadaki güç dengesi temelinde ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalyan basınında çıkan haberlerde, Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Ukrayna'ya silah ve asker teçhizat yardımı konusunda yılbaşından sonra yürürlüğe girecek yeni kararnamenin 2023'ü kapsayacak şekilde olmasını değerlendirdiği kaydedildi.