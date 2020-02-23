İtalya'nın Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları başka bir tarihte yapılacak.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.

Salgın nedeniyle Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinlikleri iptal edildi.