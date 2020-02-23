Tunuslular, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın açıklayacağı kabinenin meclisten güvenoyu alıp alamayacağını öğrenmek için, 217 milletvekilinin 54'üne sahip olan Nahda'nın kabineye yönelik tutumunu son dakikaya kadar merakla bekledi.

Mecliste en çok milletvekiline sahip olan Nahda Hareketi ile Fahfah arasında yapılan sıkı pazarlıktan sonra 21 Şubat'ta kabine açıklandı.

Olumlu müzakere süreci

Tunuslu çağdaş siyaset felsefesi araştırmacısı Riyad eş-Şabi Nahda'nın, Fahfah'ın açıkladığı kabinede 7 bakanlığı alarak hedefine kısmen ulaştığını söyledi.

Nahda'nın, politik vizyon düzeyinde kendi kanaatini dayatmaya gücü yetmediğini ve hükümetin oluşturulması konusundaki temel ve belirleyici rolünü yeniden kazanamadığını ifade eden Şabi, "Fahfah'ın, Nahda'nın vetosuna rağmen bazı bakanların kabinede yer almasında ısrar etmesi, Nahda'nın hükümetin kurulmasındaki etkisinin sınırlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Sosyal bilimler araştırmacısı Hişam el-Haci ise Nahda'nın hükümetin kurulması konusundaki müzakerelerde başarılı olduğunu belirtti.

Nahda'nın hükümet kurma sürecindeki müzakere performansının genelde olumlu olduğunu söyleyen Haci, "Bu müzakerelerin, tarafların kendi menfaatlerinin hesabını yaptığı gergin bir siyasi ortamda gerçekleştiğini unutmamalıyız, kulisler etkin rol oynadı." diye konuştu.

Haci, Nahda'nın müzakerelerde iyi iş çıkardığını, gerektiğinde baskı yaptığını, zamanı geldiğinde de müzakere kapısını açtığını ifade etti.

Tunus'un Kalbi Partisi seçeneği

Hükümet kurma müzakerelerinde Nahda'nın Tunus'un Kalbi Partisinin kabinede yer almasında ısrar etmesine de değinen Şabi, Nahda'nın bunu daha fazla bakanlık elde etmek için bir baskı aracı olarak kullanması olasılığının bulunmadığını dile getirdi.

Şabi, Nahda'nın Tunus'un Kalbi Partisiyle ilgili bu tutumunun geçici bir ittifak mı yoksa stratejik bir yaklaşım mı olduğunun zamanla anlaşılacağına işaret etti.

Devrime bel bağlama

Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Himeyri, Nahda'nın geniş katılımlı hükümette ısrar etmesinin, El-Habib el-Cemli'nin devrim güçlerine dayalı hükümet kurma çalışmalarının başarısız olmasından kaynaklandığını söyledi.

Fahfah'a yaptıkları ulusal birlik hükümeti kurma çağrısının, meclisteki partilerin geniş katılımıyla kurulan hükümetlerin başarılı olması temeline dayandığını dile getiren Himeyri, Fahfah'ın kendilerine ileride bu şekilde çalışacağı sözü verdiğini ve buna binaen hükümete katılmayı kabul ettiklerini aktardı.

Yalnızlıktan kaçınma

Himeyri, Fahfah'ı destekleyen partilerin Tunus'un Kalbi Partisiyle iletişime geçip desteğini alarak Nahda'yı siyasette yalnızlaştırmaya çalıştığı yönünde basında yer alan söylentilerin doğruluk payına sahip olduğunu belirtti.

Hükümeti kurma müzakereleri sırasında Nahda'yı yalnızlaştırma girişimlerinde bulunulmuş olabileceğini dile getiren Himeyri, bu girişimlerin her seferinde başarısız kaldığını vurguladı.

Himeyri, "Siyasi çalışmalarını Nahda'yı uzaklaştırma temeli üzerine kuran siyasi taraflar ve bu yönde girişimler var. Ancak bu tür girişimlerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanacaktır." dedi.