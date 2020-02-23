İran'ın Hoy şehri yakınlarında 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerin 5.22 kilometre altında yaşandı.

Van Valiliği: Can ve mal kaybımız yok

Sarsıntı Van'da da hissedildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü İran’ın Hoy kentinde saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yok. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi almaya çalışıyoruz" denildi.

Başkale'de kerpiç evler yıkıldı

Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı