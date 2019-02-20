İtalyan Senatosundaki bir komitede salı günü yapılan oylamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçtiğimiz yıl 150 göçmenin kurtarma gemisinden karaya inmesine izin vermemesi nedeniyle, Salvini hakkında soruşturma açılması talebi reddedildi.

Komitede, Salvini hakkında görevini kötüye kullanma ve insan kaçakçılığından soruşturma açılıp açılmaması yönünde yapılan oylamada, soruşturma talebi 16'ya karşı 6 oyla engellendi. Komitenin bu kararının onaylanıp onaylanmayacağı, mart ayı sonuna kadar Senato'da yapılacak oylamada belli olacak.

Salvini, hakkında başlatılmak istenen bu yargılanma sürecinin engellenmesi için Senatoyu uyararak, "Bu benimle ilgili değil. Yasa dışı göçle mücadele, önde gelen bir kamu yararıdır. İtalya’nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğime ikna oldum. Tekrar yapardım" ifadelerini kullanmıştı.

Salvini'ye yargılanma talebi

Geçtiğimiz ay İtalya'daki özel bir mahkeme, İçişleri Bakanı Salvini'nin, geçen yıl 150 göçmenin Sicilya'da bulunan bir kurtarma gemisinden ayrılmasına izin vermeyi reddettiği için yargılanmasını önermişti.

Salvini'nin yargılanabilmesi için ise, Senatonun onayı gerekiyor. Senatonun bu kararı 60 gün içinde alması bekleniyor.

150 göçmenin İtalya'ya inmesine izin verilmemişti

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de kurtarılarak İtalyan Sahil Güvenliğine ait bir gemiye alınan 150 göçmenin, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri göçmenleri paylaşmayı kabul etmediği sürece girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Salvini ise, bugüne kadar göçmenlere yardım ettiklerini ancak 5 milyon İtalyanın açlıkla mücadele ettiğini belirterek, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein, tarafları yapıcı olmaya davet etmiş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de Avrupa Birliği ülkelerine 150 göçmen için sorumluluğun alınması çağrısı yaparak, İtalya'dan göçmenlerin gemiden inmelerine izin vermesini istemişti.

Açlık grevine başlayan göçmenlerin uzun süren bekleyişin ardından karaya çıkmasına izin verilmişti.

Kaynak: Reuters