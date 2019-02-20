Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabından yayınladığı bir videoda, Fransızcanın tüm eğitim materyalleri için benimsenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Stratejik vizyona aykırı"

İstiklal Partisi lideri Nizar Barka da eğitim dilinin Arapça olmamasını eleştirerek, Benkiran’ı destekledi.

Öte yandan kanun değişikliğinin, Başbakan olduğu dönemde kendisine Fas Kralı 6'ncı Muhammed tarafından verildiğini belirten Benkiran, yapılacak değişikliğin stratejik vizyona aykırı olduğunu söyledi.

"Kendimizi Fransızların yerine koymayacağız"

Eski Başbakan, Fransa’ya karşı olmadıklarını, Fransa'nın önemli ve dost bir ülke olduğunu vurguladı ancak bu durumun, Arap kimliğinden vazgeçecekleri ve kendilerini Fransızların yerine koyacakları anlamına gelmediğini aktardı.

Benkiran, yasanın değişiklik yapılmadan yürürlüğe girmesi durumunda deneyimin başarısız olacağını ifade ederek, Fas’ta Fransızca eğitim verecek yeterli eğitimcinin bulunmadığının altını çizdi.

Fas'ta Fransızca tartışması

Fas hükümeti, liselerde eğitimin Fransızca olması yönünde kanun teklifi hazırladığını açıklarken, Fransızca öğrenmeye ilkokulda başlanılması gerektiğini düşünüyor.

Hükümet yakın zamanda teklifi meclise götürmeyi planlıyor ancak ülkede teklifi destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da var.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iş olanaklarının Fransızca bilmeyenler için kısıtlı olmasını gerekçe gösteren Fransızca destekçileri, bu dili öğrenmenin büyük avantaj sağlayacağını söylüyor.

1956'da Fransa'dan bağımsızlığını ilan eden ülkede, bu öneriyi ihanet olarak görenler de var.

Karşı çıkanlar, Fransızca öğretiminin genişletilmesini Fas'ın ulusal kimliğine ihanet olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Şarku'l Avsat, Reuters, Arabicpost