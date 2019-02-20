İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre İsrail, Batı Şeria'daki “C” bölgesi olarak adlandırılan yerden ordusunu çekmeyi kabul etti ama bölge hala onların kontrolü altında.

C bölgesinin arkeolojik alan olduğu bahanesiyle bedeviler gönderilmek isteniyor, ancak askeri tatbikatlara da devam ediliyor.

Bölgede yaşayan 300 bin Filistinlinin çoğu bedevi ve askerlerin bölgeye yakın yerlerde düzenlediği tatbikatlar nedeniyle korkuyla yaşıyorlar.

Kalan mayınlar ise hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor.

Okuldaki sınıfların çoğu İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Öğrenciler, eğitim alabilmek için 10 ile 15 kilometre kadar yol yürümek zorunda kalıyor.

Geleceğe dair planları ise kendileri gibi eğitim almakta zorlanan çocuklara yardım edebilmek.

Kaynak: TRT World / Sarah Balter