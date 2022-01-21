İtalya Sahil Güvenliği, İtalyan kıyılarının 20 mil açığında 15 metre uzunluğundaki bir teknede bulunan göçmenler için gece saatlerinde 2 sahil güvenlik devriye botu tarafından kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kurtarılan 305 düzensiz göçmenin arasında 17 kadın ve 6 çocuk bulunuyor.

2021'de 67 binden fzla göçmen geldi

İtalya merkezli Mediterranea Saving Humans isimli STK, Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 206 göçmeni tahliye etmek üzere İtalya’dan güvenli liman çağrısına yanıt beklemeye devam ediyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli STK’ye ait Geo Barents gemisinin de Libya açıklarında kurtardığı göçmen sayısı 439’a yükseldi.

İtalya'ya 2021 boyunca deniz yoluyla 67 binden fazla göçmen gelmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bazı Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeli STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.