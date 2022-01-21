Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankası bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Merkez Bankası binasının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.
Rusya Merkez Bankasının yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.
İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada, “Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor" ifadesi kullanıldı.
Rusya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önermişti.
Etiketler: Bitcoin Kripto Para Rusya
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