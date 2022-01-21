Romanya Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 649 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, 49 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Böylece ülkede salgının resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Vakalar yüksek ancak hastaneye yatış ve ölüm düşük

Yüksek vaka sayılarına rağmen hastaneye yatış ve ölümler önceki dalgalara oranla önemli ölçüde düşük kaldı.

Nüfusu 19,2 milyon olan ülkede, salgının başından beri 59 bin 477 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Romanya'da bu güne kadar virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 983 bin 670'e ulaştı.