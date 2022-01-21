Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yemen'e hava saldırısı: 100'den fazla ölü ve yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in batısındaki Sa'da kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 100'den fazla ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Ayrıca ülke çapında internet bağlantısının kesildiği ifade ediliyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Sa'da kentinde El-Merkezi hapishanesini hedef aldı. Uluslararası Kızılhaç Komisyonu, 100'den fazla ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Sa'da Valisi, vurulan hapishanede 2 bin mahkumun bulunduğunu ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.
Ülke çapında internet kesintisi
Arap Koalisyonu'nun Hudeyde kentinde bir telekomünikasyon merkezini de hedef aldığı, ülke çapında internet bağlantısının kesildiği belirtildi.
Son 2 günde Sa'da, Hudeyde ve güney Ma'rib'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 150 Husi hayatını kaybetti.
Etiketler: Yemen Suudi Arabistan
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