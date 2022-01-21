Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Sa'da kentinde El-Merkezi hapishanesini hedef aldı. Uluslararası Kızılhaç Komisyonu, 100'den fazla ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Sa'da Valisi, vurulan hapishanede 2 bin mahkumun bulunduğunu ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.

Ülke çapında internet kesintisi

Arap Koalisyonu'nun Hudeyde kentinde bir telekomünikasyon merkezini de hedef aldığı, ülke çapında internet bağlantısının kesildiği belirtildi.

Son 2 günde Sa'da, Hudeyde ve güney Ma'rib'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 150 Husi hayatını kaybetti.