Fransa'nın denizaşırı toprağı Gouadeloupe'da sokaklar bir kez daha karıştı

Aşı zorunluluğunu protesto gösterileri için aşı karşıtı organizasyonlar sokağa indi. Onlara adadaki işçiler, işsizler, gençler ve emekliler de destek verince eylem Fransız hükümetinin koronavirüs politikalarını protesto gösterisine dönüştü.

Şiddetin kaçınılmaz olduğu olaylar gece saatlerine dek devam etti.

Abymes kentinde sokaklar savaş alanına döndü. Kentin 15 farklı noktasında araçlar, çöp konteynerleri, lastikler ateşe verildi.

6 kişi gözaltına alındı

İtfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almaya çalışırken, göstericiler,olaylara göz yaşartıcı gazla müdahale eden jandarmaya taş ve molotof kokteyliyle karşılık verdi.

Bazı göstericiler ise elinde silahla dolaşıp rastgele ateş açtı. Kentin bir başka noktasında ise göstericiler taşkınlık yaptı. Camları kırılan mağazalar yağmalandı, dört kuyumcu soyuldu, ikisi ateşe verildi.

Olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Gouadeloupe adasında kasım ayından bu yana zaman zaman aşı zorunluluğunu protesto gösterileri düzenleniyor. Güvenlik güçleri şiddet olaylarını bastırsa da eylemler tamamen kontrol altına alınamıyor.