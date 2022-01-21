AB yetkilisi, bir dizi konuda "küçük" ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "Değerlendirmem, nihai bir anlaşma için doğru yolda olduğumuz yönünde" dedi.

"Zamanlamayla ilgili endişem var"

"(Anlaşmanın) Özünden çok, zamanlamayla ilgili bir endişem var. Çok yavaş gittiğimizi hissediyorum. Zamanlama nedeniyle iyi bir çözüm bulamazsak, bu inanılmaz bir hata olur." diye konuşan yetkili, "Yine de bir anlaşmaya varılacağını ve bunun er ya da geç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için yapılan görüşmelerin 8. turu, yılbaşı nedeniyle verilen 3 günlük aranın ardından 3 Ocak'tan bu yana kesintisiz devam ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KOEP'in koordinatörlüğünü yapıyor.