Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan Lassa salgını, 3-17 Ocak'ta 11 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 91 Lassa ateşi vakası tespit edildi ve salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geçen sene 674 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

"Fare ve diğer kemirgenlerle temas etmeyin" uyarısı

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.