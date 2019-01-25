İtalya ve Fransa hükümetleri arasında son haftalarda yapılan, birbirlerini eleştiren karşılıklı açıklamalarla başlayan diplomatik kriz yeni açıklamalarla giderek büyüyor.

Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nin genel çıkarlarını değil sadece kendi ülkelerinin çıkarlarını düşündüğünü söyleyen Conte, "Birleşmiş Milletler'de kalıcı bir koltuk sağlama anlaşması imzalayan iki ülke, İtalya ve Avrupa Birliği ile dalga geçiyor. Kuşkusuz, müttefiklerimiz karar alırken masada sessizce oturmamızı beklemiyorlardır. " dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında koltuk savaşı

Conte önceki gün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda da "Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli. Eğer Fransa BM Güvenlik Konseyindeki yerini kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsa bunu konuşalım ve Avrupa bağlamında yapalım. Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı." demişti.

Almanya ve Fransa'dan Aachen Anlaşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Aachen kentindeki belediye salonunda düzenlenen törende “Aachen Anlaşması” olarak nitelenen ve “Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması” başlığını taşıyan metne imza atmıştı.

Antlaşmayla Fransa ve Almanya ana AB konularında ortak pozisyonlar almayı ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) meselelerde tek bir güç olarak hareket etmeyi planlıyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters