Kantar araştırma şirketinin La Croix gazetesi için yaptığı ankette, Fransızların medyaya duyduğu güvenin 1987'den bu yana en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Ankete göre, Fransızların sadece yüzde 38'i televizyon, yüzde 50'si radyo ve yüzde 44'ü yazılı basın ve yüzde 25'i internette yer alan bilgi ve haberlere güveniyor.

Fransızların yüzde 75'ine göre gazeteciler siyasi iktidara bağlı oldukları için özgür haber üretemiyor.

Ankete katılanların sadece yüzde 25'i medyanın Sarı Yelekliler'in gösterileri hakkında ürettiği haberlerden memnunluğunu belirtirken, yüzde 67'si de medyanın eylemleri dramatize ettiğini düşünüyor.

Kaynak: AA