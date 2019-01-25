İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran işleten İbrahim Doğuş, müşterilerine Brexit'le ilgili düşüncelerini ve göçmen yanlısı mesajını iletmek için farklı bir yola başvurdu.

Aynı zamanda Lambeth'deki Avrupa Birliği (AB) yanlısı İşçi Partisi meclis üyesi olan Doğuş, hesap fişlerinde, "Brexit kötü. Göçmenler İngiltere'yi daha harika bir ülke yapıyor! Ayrıca bugün yemeğinizi pişirip size servis etti" ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirdiği bu eylem sonucu sosyal medyada örgütlenen aşırı sağcı birçok grup tarafından hedef alındıklarını belirten Doğuş, kendisi ve çalışanlarının küfürlü telefon görüşmeleri ve ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

Doğuş, tüm bu ölüm tehditleri ve olumsuz tepkilere rağmen, bu eyleminden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, olumsuz mesajların kendisini daha da teşvik ettiğini söyledi.

Doğuş ayrıca, mesajın 1 Şubat'a kadar kalacağını ve daha sonra farklı bir mesajla değiştirilerek yayımlanmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Independent, BBC