South Florida Üniversitesi, kendilerine başvuran 430 öğrenciye yanlışlıkla kabul mektubu gönderdi.

Mektupa öğrencilere, "Bir kez daha USFSP'ye kabul edildiğiniz için tebrik ediyoruz! Sizi üniversiteye davet etmekten heyecan duyuyoruz ve şu ana kadar başardıklarınızla gurur duyuyoruz! Ayrıca sonraki adımlarınızda size destek vermek isteriz." denildi.

Ardından öğrencilerden sistemde bir hata yaşandığından dolayı bir önceki kabul mektubunu içeren maili dikkate almamaları istendi.

Yaşanan durumun bir "insan hatası" sonucu gerçekleştiğini söyleyen okul yönetimi, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Öğrencilere değer veriyoruz. Bu hatanın yarattığı sonuçları anlayabiliyoruz. Bunun bir daha yaşanmaması için prosedürlerimizi değiştiriyoruz." dedi.

Kabul mektubu alan aday öğrencilerden biri olan Alexandria Rizzotto, kabul e-postasını aldıktan 2 saat sonra ikinci bir e-posta aldığını, yaşanan durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Kaynak: ABC News