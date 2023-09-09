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Dünya
AA 09.09.2023 15:23

İtalya, iklim değişikliğiyle mücadele için Afrika'ya 3 milyar euro tahsis edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan İklim Fonu'ndan Afrika’ya iklim değişikliğiyle mücadele için gelecek 5 yılda 3 milyar euro tahsis edeceklerini duyurdu.

İtalya, iklim değişikliğiyle mücadele için Afrika'ya 3 milyar euro tahsis edecek

G20 Dönem Başkanı Hindistan'ın, başkent Yeni Delhi’de ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Meloni, zirvenin ilk oturumunda bir konuşma yaptı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Meloni, "İtalya, Afrika ve Akdeniz milletlerinin enerji güvenliğini desteklemek ve yeşil enerji ihracatını güçlendirmeye yönelik karşılıklı fayda sağlayan ortaklıkları teşvik etmek için Avrupa ile Afrika arasında bir köprü olmayı arzuluyor" dedi.

Meloni, "İtalya, İtalyan İklim Fonu'nun yüzde 70'inden fazlasını Afrika’ya tahsis edecek. Bu gelecek 5 yılda 3 milyar euro anlamına geliyor ve iklim değişikliğine uyum çabaları için ve bunun etkilerini azaltmaya yönelik" diye konuştu.

Başbakan Meloni, bu taahhüdün, İtalya'nın 23 Temmuz'da Roma'da düzenlediği "Uluslararası Göç ve Kalkınma Konferansı"nda başlatılan; insan kaçakçılığıyla mücadeleyi, yasal göç yollarını ve kalkınmayı teşvik etmeyi içeren "Roma Süreci"nin bir parçası olduğunu söyledi.

Meloni konuşmasında, Rusya'yı enerjiyi bir şantaj aracı olarak kullanmakla suçlayarak, dünyanın bu durumun yol açtığı etkileriyle yüzleşmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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