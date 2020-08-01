Di Maio, Facebook üzerinden yaptığı yayınla, Tunus’tan ülkelerine son haftalarda artan göçmen gelişlerine değinerek, "Tunus’la şu anda neler oluyor? Daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde küçük botlarla yapılan bir göçmen akınıyla karşı karşıyayız. Tunus, bizim için güvenli bir ülkedir. Savaşta ya da insanların zulümden kaçtığı bir ülke değil. O nedenle Tunus vatandaşlarına burada bir oturum izni alma imkanlarının olmadığını söylemek istiyorum." diye konuştu.

Göçmenlerin Tunus’a geri gönderimlerinin de hızlandırılması gerektiğini, aksi takdirde gelişleri dengeleyemeyeceklerini aktaran Di Maio, Tunus’tan, göçü durdurmaya yönelik somut adımlar beklediklerini anlattı.

Di Maio, göçmen gelişlerini değil, göçmenlerin harekete geçişini önlemeleri gerektiğini belirterek, “Düzensiz göç konusunda yeni bir anlaşma yapmalıyız. İkinci olarak; burada 1990’lı yıllarda Arnavutluk’la yaptığımız göçü önlemeye dönük adımlar atmalıyız. Bu anlaşma sayesinde, göçmenleri taşıyan tekneler kullanılamaz hale getirildi. Bu şekilde, organize suç örgütlerinin bu seyahati ayarlaması önlenebilir." ifadelerini kullandı.

İtalyan Bakan, Tunus'la dost olduklarını ancak bir yandan da göç akınıyla hem sağlık hem de ulusal güvenlik açısından risk altında bulunduklarını ifade etti.

Tunus’a yönelik yardımları gündeme getiren Di Maio, "Tunus makamlarına sorduğumuz daha geniş kapsamlı plana yönelik iş birliği olana dek 6,5 milyon avroluk tahsisin askıya alınmasını talep ediyorum." dedi.

Di Maio, "Bu göç akınını durdurmak için Tunus’la yeni anlaşma için yapmamız gereken her neyse yapacağız. Sağlık krizinin yaşandığı böyle bir dönemde bu göçmen akışı sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

Di Maio, Avrupa Birliği (AB) içinde geçen eylülde Malta’da yaptıkları anlaşma çerçevesinde “yeniden dağıtım” mekanizmasının işletilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı.

İtalya, Lampedusa açıklarında büyük karantina gemisi görevlendirecek

İtalya İçişleri Bakanlığı, ülkenin Afrika’ya en yakın kara parçası konumundaki Lampedusa Adası'na son haftalarda artan düzensiz göç gelişlerini idare etmek için yeni bir adım atma hazırlığında bulunuyor.

Bakanlık, göçmen gelişleri karşısında, adada dolup taşan göçmen karşılama merkezinin yükünü hafifletmek ve aynı zamanda Covid-19 taşıyan göçmenleri karantina tutmak için çıktığı büyük yolcu gemisi ihalesini sonuçlandırdı. Buna göre, görevlendirilecek gemi, Lampedusa açıklarında demirleyecek ve 700 göçmeni karantina kapsamında ağırlayacak.