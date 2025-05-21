Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2025 12:35

İtalya Dışişleri ve Savunma Bakanları, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını durdurmasını istedi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail'e Gazze'de sivilleri etkileyen askeri operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

İtalya Dışişleri ve Savunma Bakanları, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını durdurmasını istedi

Tajani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'den bir kez daha, sivilleri etkileyen askeri operasyonları durdurmasını ve insani yardımların girişine izin vermek üzere tüm geçiş noktalarını derhal açmasını talep ettim. Ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz: Gazze'deki savaş sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İtalya hükümeti olarak savaşın mağduru olan sivilleri yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Tajani, şunları kaydetti:

"Gazze'den 52 kişilik yeni bir Filistinli grup, Ürdün'e tahliye edildi. Bu kişiler, daha önce Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle İtalya’ya getirilen Filistinlilerin akrabalarıdır. Kısa süre içinde tarifeli uçuşlarla İtalya'ya gelecekler."

Savunma Bakanı Crosetto da Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun şu anda Gazze'de yaptığı durdurulmalı. Netanyahu, benim şahsi görüşüme göre yanlış yapıyor. Şu anda yaptığı şey durdurulmalı. Savunmak istediğimiz değerler açısından kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Crosetto, hükümet olarak bölgede iki devletli çözümden yana olduklarını kaydetti.

Tajani, 19 Mayıs'ta İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi yapmış, görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda da İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların zamanında ulaştırılmasının gerekliliğini ve ateşkes talebini yinelediğini belirtmişti.

ETİKETLER
İtalya Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Macaristan Başbakanı: İstanbul barış müzakereleri Erdoğan'ın başarısı
12:59
Bakan Kacır: Türkiye küresel değer zincirinde önemli bir aktör
12:55
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarını engellemeye çalışıyor
12:52
Papa: Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor
12:41
DSİ'nin makine parkının yeni araçları törenle teslim alındı
12:35
İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır
İsrail saldırısında bir bacağını ve konuşma yetisini kaybeden Samer tedavi için yardım bekliyor
İsrail saldırısında bir bacağını ve konuşma yetisini kaybeden Samer tedavi için yardım bekliyor
FOTO FOKUS
Doğal gaz keşfinde ‘Kaşif’ imzası: Milyar dolarlık mesele
Doğal gaz keşfinde ‘Kaşif’ imzası: Milyar dolarlık mesele
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ