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Dünya
AA 21.05.2025 12:33

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır

Soykırımcı İsrail'de aşırı sağcı eski milletvekili Moshe Feiglin, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesini isteyerek, "Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır." dedi.

İsrailli aşırı sağcı eski milletvekili: Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır

Feiglin, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin ardından buralara, İsrailliler için yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapan Feiglin, "burada tek bir Filistinli çocuğun bile kalmaması" gerektiğini savundu.

"Gazze'nin varlığına karşı savaşta olduklarını" söyleyen Feiglin, "Gazze'deki her çocuk, her bebek bir düşmandır." ifadesini kullandı.

"Şu anda (Gazze'de) süt verdiğiniz her çocuk 15 yıl sonra oğlunuzu katledecek." iddiasında bulunan Feiglin, açlıkla mücadele eden Gazze'ye insani yardım girişlerine karşı olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, 18 Mart'tan başlayarak 2 ay boyunca yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı ve açlıkla mücadele eden Gazze'ye tek bir yardım tırının dahi girişine izin vermedi.

Uluslararası baskılar sonucu Tel Aviv yönetimi, 19 Mayıs'tan itibaren sınırlı sayıda yardım tırının Gazze tarafına geçişine müsaade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 93 yardım tırının Gazze tarafına geçtiği aktarıldı ancak Birleşmiş Milletler, sınırdan geçen yardımların henüz Filistinlilere ulaştırılmadığını belirtti.

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