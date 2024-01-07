İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den, "AB ordusu" kurulması çağrısı

Tajani, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda, lideri olduğu Forza Italia partisinin, Avrupa'da savunma alanında daha güçlü bir işbirliğini öncelediğini söyledi.

Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için "bir ordusunun" olması gerektiğini savunan Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir koşulu." ifadelerini kullandı.

Bu ordunun Avrupalıların güvenliği için gerekliliğine işaret eden Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." dedi.

Bakan Tajani ayrıca, AB'nin liderlik sisteminde değişikliğe gidilerek, mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı yerine tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tajani, geçen yıl eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Forza Italia partisinin yeni lideri olmuştu.