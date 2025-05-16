İtalya Başbakanı Meloni, Putin'in müzakere için İstanbul'a gelmemesini eleştirdi

İtalya Başbakanı Meloni, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde konuştu.

Meloni, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimdeki zaferi nedeniyle tebrik ederek, "Avrupa, Rama'nın kararlılığına ve ruhuna yeniden güvenebilir." dedi.

Tiran'ın ilk kez AST Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını ve bunun önemli olduğunu belirten Meloni, Avrupa kimliğinin, coğrafyadan önce tarihin ortaya koyduğu bir olgu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Meloni, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu ve Batı Balkan genişlemesini desteklediğini ifade etti.

Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Meloni, şöyle konuştu:

"Ukrayna halkının kahramanlık ve azmi bize her gün Avrupa'nın ne olduğunu ve ortak kimliğimizin en derin yönünün özgürlük olduğunu hatırlatıyor. Özgürlüğümüzü savunuyor ve barış istiyoruz. Volodimir (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) ve Ukrayna sadece barış istiyor."

Meloni, Putin'in barış müzakereleri için İstanbul'a gelmemesine işaret ederek, "Tüm dünya dün kimin müzakere masasına oturmak istediğini, kimin ise istemediğini gördü. Diğer bir anlamda barışı kim istiyor, kim istemiyor görüldü. Dün yaşananları aksilik olarak nitelendirip havlu atmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Rama, zirve öncesi Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılamıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan barış müzakereleri öncesi Zelenskiy dün İstanbul'a gelmiş, Putin ise gelmemişti.