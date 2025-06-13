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Dünya
AA 13.06.2025 14:44

ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv için uçuşların askıya alınması kararını 31 Temmuz'a kadar uzatacağını bildirdi.

ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "ITA Airways, mevcut koşullar doğrultusunda Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan tüm uçuşların askıya alınmasını 31 Temmuz'a kadar uzatacak. Konuklarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Durumu sürekli izlemeye devam ediyoruz. Yolcularımızın, mürettebatımızın ve yer personelimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir." ifadeleri kullanıldı.

ITA Airways, mayısta da birkaç kez askıya aldığı Tel Aviv uçuşlarını, son olarak haziranda aldığı kararla 6 Temmuz'a kadar durdurmuştu.

Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumunun yol açtığı gerilim nedeniyle çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, geçen aylarda da Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail son olarak, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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