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Dünya
AA 13.06.2025 13:57

Katil İsrail yine yardım bekleyen sivillere sadırdı: 20 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğunluğu yardım bekleyenler olmak üzere 20 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail yine yardım bekleyen sivillere sadırdı: 20 ölü

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