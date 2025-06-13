Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı

Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Hacılar cuma namazı vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Arada da nafile namazları eda etti.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını kıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cuma namazından sonra cenaze namazı da kılan hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek, selamlama ve dua yaptı.

Hac görevini yerine getiren Türk hacıların son kafilesi Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da yurda hareket edecek.