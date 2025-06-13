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Dünya
AA 13.06.2025 14:34

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: Uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olmalıyız

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek "Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: Uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olmalıyız

Defrin, İsrail ordusunun bu sabah erken saatlerde başlattığı İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisini hedef aldıklarını söyleyen Defrin, bu tesisi "önemli ölçüde vurduklarını" savundu.

İsrail ordusunun İran'a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Defrin, "Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Defrin, İran'ın saldırılara misilleme yapmayı planladığını, Tahran'ın bu planlarını "takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını" aktardı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. 

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