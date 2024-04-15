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Dünya
AA 15.04.2024 20:02

İsviçre'nin Blick gazetesinden Togg'a övgü

İsviçre'de ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, Togg'a övgüde bulundu.

İsviçre'nin Blick gazetesinden Togg'a övgü
[Fotograf: AA]

Blick'te Wolfgang Gomoll imzasıyla yayımlanan haberde, yapılan test sürüşünün ardından Togg'un akıllı cihazı T10X'in bir Türk prestij objesine dönüştüğü vurgulandı.

Haberde, "Elektrikli araç, yapay zekanın radyo çalma listeleri oluşturabildiği dijital ekosistemiyle etkileyici. Ancak test sürüşümüzün de gösterdiği gibi sürüş ve şarj performansı da etkileyici." denildi.

Togg'un 2018'de kurulduğu hatırlatılan haberde, pandemi sürecini zarar görmeden atlattığı ve Türkiye'nin bu markayı geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekildi.

Togg'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak verdiği desteğe işaret edilen haberde, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın ise deneyimli bir yönetici olduğu aktarıldı.

T10X'in kokpitinde geniş bir ekran olduğu belirtilen haberde, bu aracın bir uygulama mağazası da içeren kendi işletim sisteminin geliştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Togg'un yolcu bölümü "ikinci bir oturma odası" olarak tanımlandı.

Sürüş özellikleri bakımından da yeterli olduğu belirtilen Togg'un, 468 kilometreye kadar menzil sağlayabildiği vurgulandı.

Haberde, 2032'ye kadar Avrupa yollarında 1 milyon Togg'un dolaşmasının beklendiğine işaret edildi.

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