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Dünya
AA 15.04.2024 17:06

UNRWA İspanya Direktörü: İsrail Refah'ı işgal ederse daha büyük bir katliam olur

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İspanya Direktörü Raquel Marti, İsrail'in Refah'ı işgale yönelik bir saldırı başlatması halinde Gazze'de yaşanandan çok daha büyük bir katliam olacağını söyledi.

UNRWA İspanya Direktörü: İsrail Refah'ı işgal ederse daha büyük bir katliam olur
[Fotograf: AA]

Marti, İspanya'nın Caceres kentinde Extremadura özerk yönetim parlamentosundaki milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, "en büyük endişesinin İsrail'in Refah'a yönelik tehditleri" olduğunu ifade etti.

"İsrail eğer Refah'ı işgal ederse şimdikinden daha büyük bir katliam olur." diyen Marti, Refah'taki çadırlardaki yaşamın sağlıksız koşullarda olduğunu, mevcut durumda İsrail'in su kesintisi yapmasından ve kirli suyun kullanılmasından dolayı 300 binden fazla kişinin farklı sağlık sorunları yaşadığını kaydetti.

Marti, "Şu an için bir ateşkes öngörülmüyor ve Gazze tamamen insani yardımlara bağlı durumda. Böyle büyük bir yıkım asla görülmedi. Gerek Dünya Sağlık Örgütü gerekse Sınır Tanımayan Doktorlar, çocuklar başta olmak üzere hastanelerdeki ölümlerin şimdiye kadar olmadığı kadar arttığına dikkati çekiyor. Bunlar ilaçsızlıktan, açlıktan ölüyor." diye konuştu.

UNRWA'nın bölgedeki tesislerinde mevcut durumda yaklaşık 1 milyon kişiyi barındırdığını, bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu belirten Marti, "Dünyada en çok çocuk mağdurun olduğu bir savaşla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 14 bin 500 çocuk öldürüldü. Ayrıca 600 kadar gazeteci ve sivil toplum kuruluşu gönüllüsü de öldürüldü." ifadelerini kullandı.

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