İsviçre'de yayımlanan Blick gazetesindeki haberde, hükümetin tesisi kurmayı planladığı Wurenlingen kentinin 15 kilometre kuzeyinde Almanya'da yer alan Waldshut-Tiengen sakinlerinin bu plandan rahatsız olduğu belirtildi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Hohentengen Belediye Başkanı Martin Benz, İsviçre'nin planından ötürü endişe duyduğunu belirterek, "İsviçre, daha önce terk edilen bir alanın şimdi neden tercih edildiğini açıklamalı" dedi.

Alman hükümeti de plana tepki gösterirken Federal Çevre Bakanlığı danışmanı Christian Kuhn, tesisin, inşa edilmesi planlanan bölgenin etraftaki şehirler için büyük bir yük oluşturacağı ve inşaat sürecinin çevreyi rahatsız edeceği görüşünü savundu.

İsviçre Federal Enerji Ofisi 10 Eylül'de, ülkede kurulması planlanan nükleer atık tesisi için en iyi noktanın Wurenlingen olduğunu açıklamıştı.