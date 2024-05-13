İsviçre'deki farklı üniversitelerde Filistin’e destek gösterileri başladı

Ülkede Lozan ve Cenevre üniversitelerinde devam eden Filistin'e destek eylemleri, Basel, Bern ve Fribourg üniversitelerine de yayıldı. Bu 3 üniversitenin kampüslerinde gösteri başlatan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor.

Duvarlara Filistin'i destekleyen sloganların yer aldığı pankartlar asan öğrenciler, Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Öğrenciler, üniversite yönetimlerinden, İsrail üniversiteleri ile olan işbirliklerini askıya almalarını ve bu kurumlara karşı akademik boykot uygulamalarını talep ediyor.

Eylemciler, üniversitelerinden Gazze'de yaşananlarla ilgili net bir tavır almasını da istiyor.

Lozan Üniversitesinde 2 Mayıs, Cenevre Üniversitesinde 7 Mayıs'tan bu yana Filistin'e destek gösterileri sürüyor.

Cenevre Üniversitesinde öğrenciler, dün akşam rektörlüğün "kampüsün boşaltılması" yönündeki uyarısına karşın eylemlerine devam ediyor.

Zürih Üniversitesinde 7 Mayıs’ta başlayan eylem, polisin müdahalesiyle sona ermişti.