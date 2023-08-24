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Dünya
AA 24.08.2023 21:50

İsviçre'de yılın en sıcak günü yaşandı

İsviçre'nin Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşırken, 24 Ağustos yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

İsviçre'de yılın en sıcak günü yaşandı

Hava durumu şirketi Meteonews, Cenevre'de termometrelerin 38 dereceyi gösterdiğini ve bunun yılın en yüksek sıcaklığı olduğunu duyurdu.

Paylaşımda, bu yıl en yüksek sıcaklığın 11 Temmuz'da 37,6 dereceyle Graubünden kantonunda yer alan Chur kentinde görüldüğü hatırlatılırken, "Henüz yolun sonuna ulaşmadık, bakalım hava daha ne kadar sıcak olacak." ifadeleri kullanıldı.

2015'te Cenevre'de sıcaklıkların 39,7 derece ölçülmesi, İsviçre'deki sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçmişti.

İsviçre'de hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle Cenevre ve Ticino kantonlarındaki şantiyelerde öğleden sonra çalışmalara kısıtlama getirilmişti.

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