Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 24.08.2023 20:40

Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu çıktı

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki orman yangınları sırasında ateş hortumu çıktı. 2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.

Kanada orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia eyaletindeki yangınlar devam ederken, Downton Gölü’nde ateş hortumu oluştu.

British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamaya göre, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında ateş hortumuna yol açtı.

Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden oluyor. Ateş hortumu ayrıca sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına yol açıyor.

Ülke genelinde 15,4 milyon hektarlık alan kül oldu

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 33 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 658’i kontrolden çıkarken, 222’si ise kontrol altına alındı.

Aktif yangınların çoğu 374 yangın ile British Columbia, 237 ile Kuzeybatı Toprakları, 143 ile Yukon’da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 875 orman yangını çıkarken, 15,4 milyon hektarlık alan kül oldu.

2023 orman yangını sezonunun “ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu” olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
Kanada Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Putin'den Prigojin için taziye: Yetenekli biriydi, ancak hatalar yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:52
Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
20:39
Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı
20:36
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
20:26
KARDEMİR'de üretilen ilk yerli ve milli tren tekerlek setleri Sivas'a gönderildi
20:20
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
20:14
İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
Fransa'da alarm: 2 ayda 5 binden fazla deniz kestanesi ölü bulundu
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ