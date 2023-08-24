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Dünya
AA 24.08.2023 20:50

Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Tver’de düşen, 10 kişinin yaşamını yitirdiği özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de olmasının hiçbir şeyi değiştirmediğini, ülkedeki güvenlik durumunun iyileşmediğini söyledi.

Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
[Fotograf: Reuters]

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, söz konusu açıklamaları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptı.

Nauseda, "Ölümü, eğer gerçekten doğrulanırsa pek bir şey değiştirmez." ifadesini kullandı.

Wagner'in paralı askerlerinin amaçlarından birinin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak ve provokasyonlar düzenlemek olduğunu belirten Nauseda, "Prigojin'in ölümünün bizi daha sakin hissettirdiğini ya da bir şekilde güvenlik durumunu iyileştirdiğini kesinlikle düşünmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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