İsviçre'de seyahat acenteleri İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal ediyor

Seyahat acenteleri, İsrail için sundukları tatil tekliflerini bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiklerini duyurdu. Daha önce yapılan rezervasyonlar, ücretsiz olarak iptal edilebilecek.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, İsrail için "seyahat" uyarısı yayımlamasının ardından acentelerin, bu ülkede bulunanları geri getirmek için çalıştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsviçre Uluslararası Hava Yollarının yarın İsviçre vatandaşlarını İsrail'den ülkelerine getireceği kaydedildi.

Tel Aviv'den Zürih'e yapılacak özel uçuşta öncelikle İsviçre vatandaşlarına yer verileceği belirtildi.