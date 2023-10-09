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Dünya
İHA 09.10.2023 21:03

Netanyahu: Başladık, kazanacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, “Başladık, kazanacağız” dedi.

Netanyahu: Başladık, kazanacağız
[Fotograf: AFP]

İsrail güçleri ile Hamas arasındaki çatışmalar 3’üncü gününe girerken, İsrail’in 16 yıldır İsrail kuşatması altında olan Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımana dair görüntüleri paylaşarak, “Başladık, kazanacağız” ifadelerini yer verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bugün Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı saldırılar düzenlediği belirtilerek, “Sadece son 3 saatte 130'a yakın hedefe onlarca uçakla saldırı düzenlendi” denildi.

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