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Dünya
AA 09.10.2023 21:06

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor

İsrail, Lübnan'ın güneyinden yapılan sızma girişimi ve çatışmaların ardından sınır bölgelerini topçu birlikleri ile vurmaya devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında meydana gelen son gelişmelere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Haberde, İsrail topçu birliklerinin fosforlu havanlarla sınır üzerindeki Mervahin beldesi yakınlarını vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine helikopterle saldırı düzenlemişti.

Lübnan ordusu güneyde artan gerginlik üzerine yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara güvenliklerini korumak için azami tedbir almaları ve sınıra yakın bölgelere gitmemeleri çağrısında bulundu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü
İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 1 Hizbullah üyesi öldü

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

Ardından, İsrail ordusu, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söylemişti.

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