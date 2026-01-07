İsviçre'de 47 kişinin öldüğü barın son güvenlik denetimi 2019'da yapılmış

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlediği basın toplantısında, barın son güvenlik denetiminin 2019 yılında yapıldığını belirtti. Feraud, belgeler incelendiğinde 2020 ile 2025 yılları arasında periyodik kontrollerin gerçekleştirilmediğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı, denetim eksikliğinin olaylar zinciri üzerindeki etkisini yargı makamlarının belirleyeceğini kaydetti.

Yangının nedeni şampanya mumları

Müfettişler, yangının şampanya şişelerinin üzerindeki dekoratif mumların tavana çok yaklaşması sonucu çıktığına inandıklarını açıkladı.

Yetkililer, tavandaki ses yalıtım malzemesinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını ve söz konusu mumların bar içerisinde kullanımına izin verilip verilmediğini araştırıyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında dışarıdan bir uzmanın mekanda ses yalıtım analizi yaptığı, ancak bu raporun sadece gürültü kurallarına uyumu kapsadığı belirtildi.

İşletmeciler hakkında adli süreç başlatıldı

Valais bölgesi başsavcılığı, bar işletmecileri hakkında adli soruşturma başlattı. İşletmeciler, taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yaralama ve yangına neden olma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı

Yılbaşı gecesi saat 01.30 sularında başlayan yangında kurbanların vücutlarındaki yanıkların şiddeti nedeniyle kimlik tespit süreci güçlükle yürütüldü.

Ailelerden alınan DNA örnekleri neticesinde, hayatını kaybeden 40 kişinin ve yaralanan 116 kişinin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.