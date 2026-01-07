Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 07.01.2026 08:21

İsviçre'de 47 kişinin öldüğü barın son güvenlik denetimi 2019'da yapılmış

İsviçre'nin Crans-Montana tatil kasabasında yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bar yangınına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel makamlar, Le Constellation adlı mekanda yangın güvenliği denetimlerinin birkaç yıldır yapılmadığını açıkladı.

İsviçre'de 47 kişinin öldüğü barın son güvenlik denetimi 2019'da yapılmış

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlediği basın toplantısında, barın son güvenlik denetiminin 2019 yılında yapıldığını belirtti. Feraud, belgeler incelendiğinde 2020 ile 2025 yılları arasında periyodik kontrollerin gerçekleştirilmediğinin anlaşıldığını ifade etti.

Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Belediye Başkanı, denetim eksikliğinin olaylar zinciri üzerindeki etkisini yargı makamlarının belirleyeceğini kaydetti.

Yangının nedeni şampanya mumları

Müfettişler, yangının şampanya şişelerinin üzerindeki dekoratif mumların tavana çok yaklaşması sonucu çıktığına inandıklarını açıkladı.

Yetkililer, tavandaki ses yalıtım malzemesinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını ve söz konusu mumların bar içerisinde kullanımına izin verilip verilmediğini araştırıyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında dışarıdan bir uzmanın mekanda ses yalıtım analizi yaptığı, ancak bu raporun sadece gürültü kurallarına uyumu kapsadığı belirtildi.

İşletmeciler hakkında adli süreç başlatıldı

Valais bölgesi başsavcılığı, bar işletmecileri hakkında adli soruşturma başlattı. İşletmeciler, taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle yaralama ve yangına neden olma suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı

Yılbaşı gecesi saat 01.30 sularında başlayan yangında kurbanların vücutlarındaki yanıkların şiddeti nedeniyle kimlik tespit süreci güçlükle yürütüldü.

Ailelerden alınan DNA örnekleri neticesinde, hayatını kaybeden 40 kişinin ve yaralanan 116 kişinin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

ETİKETLER
İsviçre Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı 2025 yılının en dakik havalimanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Hatay'da mide bulandıran manzara: Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum
10:15
Niğde'de sobadan zehirlenen kişi öldü
10:13
Yurt dışı sitelerinden alışverişte basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi
10:08
Yarıyıl tatili yaklaşıyor
10:03
Borsa güne rekor seviyede başladı
10:05
36 il için "sarı" uyarı: Çığ, sağanak ve fırtınaya dikkat
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
FOTO FOKUS
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'te 200 yıllık tarihi konak yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ