İstanbul Havalimanı 2025 yılının en dakik havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı (IST), 2025 yılında sergilediği üstün performans ve güvenilirlik sayesinde Platin Ödül'ün sahibi oldu.

Yıllık 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 destinasyona hizmet veren mega merkez, Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilki gerçekleştirerek üçlü bağımsız pist operasyonlarına başlamıştı.

Bu adım, kapasiteyi saatte 120 hareketten 148 harekete çıkardı. Cirium, İstanbul Havalimanı'nın büyüklük ve karmaşıklığı istikrarla yönetebildiğini vurguladı.

Küresel ölçekte en iyi performans gösteren havalimanları

Zamanında kalkış ve varış oranlarına (OTP) göre farklı kategorilerde öne çıkan diğer havalimanları şunlar oldu:

Büyük Havalimanları: Şili'deki Santiago Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı (yüzde 87,04).

Orta Ölçekli Havalimanları: Panama Tocumen Uluslararası Havalimanı (yüzde 93,34).

Küçük Havalimanları: Ekvador'daki Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Uluslararası Havalimanı (yüzde 91,47).

Hava yollarında lider Qatar Airways

Havacılık dünyasının prestijli ödüllerini toplayan Qatar Airways, 2025 yılında yüzde 84,42'lik dakiklik oranıyla Platin Ödül alan hava yolu oldu.

Şirket, jeopolitik kısıtlamalar ve uçak mevcudiyeti sorunlarına rağmen operasyonel verileri en iyi şekilde kullanarak yolcularını hedeflerine ulaştırmayı başardı.

Diğer kategorilerde öne çıkan hava yolları ise şöyle sıralandı:

Küresel Lider: Aeroméxico (yüzde 90,02).

Kuzey Amerika: Delta Air Lines (yüzde 80,90).

Avrupa: Iberia Express (yüzde 88,94).

Asya Pasifik: Philippine Airlines (yüzde 83,12).

Orta Doğu ve Afrika: FlySafair (yüzde 91,06).

En Çok Gelişim Gösteren: Virgin Atlantic (yüzde 83,45).

Rapor, Latin Amerika bölgesinin havacılıkta giderek daha dinamik bir güç haline geldiğini ve küresel yolcu trafiğindeki payının arttığını da not düştü.