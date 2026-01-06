Duman 11.6ºC Ankara
AA 06.01.2026 14:38

İsviçre'de, 40 kişinin öldüğü yangının çıktığı barın en son 2020'de denetlendiği belirtildi

İsviçre'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın 2020'den bu yana denetlenmediği bildirildi.

İsviçre'de, 40 kişinin öldüğü yangının çıktığı barın en son 2020'de denetlendiği belirtildi

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nin haberine göre, Crans-Montana Belediyesi yetkilileri, yılbaşı kutlamalarında çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Eksikliklerden duydukları üzüntüyü ifade eden belediye yetkilileri, barın 2020'den bu yana denetlenmediğini söyledi.

Belediye yetkilileri, bu durumdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, Crans-Montana genelinde kapalı alanlarda her türlü havai fişek kullanımının yasaklandığını kaydetti.

İşletmenin tüm denetimlerden nasıl kaçtığını açıklayamadıklarını belirten yetkililer, geçen yıl belediye sınırları içindeki 128 kamu kuruluşundan sadece 40'ının denetlendiğine işaret etti.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kimlikleri tespit edilen 40 kişinin cesetleri ailelerine teslim edilirken, yaralılar taburcu edilmeye başladı.

