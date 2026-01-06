Duman 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 06.01.2026 14:19

Genç kalmanın yeni reçetesi: Başkasına el uzatmak yaşlanmayı yavaşlatıyor

30 bin kişi üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, haftada sadece birkaç saat yardımseverlik yapanların zihinsel yaşlanma hızının yüzde 20'ye kadar yavaşladığını ortaya koyarak "iyiliğin" beyin için en güçlü gençlik iksiri olduğunu kanıtladı.

Genç kalmanın yeni reçetesi: Başkasına el uzatmak yaşlanmayı yavaşlatıyor

Zaman hepimiz için aynı hızda aksa da bedenimiz ve zihnimiz her zaman takvim yaşımıza ayak uydurmaz; bazen daha hızlı yaşlanırız, bazen de zamana meydan okuruz. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Texas ve Massachusetts Üniversitelerinden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, beyin yaşlanmasını yavaşlatan beklenmedik ve bir o kadar da insani bir faktörü gün yüzüne çıkardı: Başkalarına yardım etmek.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca 50 yaş üstü 30 binden fazla kişinin verilerini inceleyen bilim insanları, düzenli olarak gönüllü faaliyetlere katılan veya çevresindekilere destek olan bireylerin zihinsel yaşlanma hızının, akranlarına göre yüzde 15 ile 20 oranında daha düşük olduğunu saptadı.

Araştırmanın en dikkat çekici yanı, bu zihinsel kazanımların sadece kısa süreli bir moral takviyesiyle sınırlı kalmayıp, yardım etme davranışı sürdürüldükçe birikerek artmasıdır. Bilim insanları, bir dernek çatısı altında yürütülen resmi gönüllülük faaliyetleri ile komşuya yardım etmek veya bir yakınına destek olmak gibi gayriresmi yardımların beyin üzerinde benzer derecede koruyucu etkiler yarattığını keşfetti. Haftada sadece iki ila dört saat ayırarak başkalarının hayatına dokunmanın, bilişsel sağlığı korumak için en ideal dengeyi sunduğu belirtiliyor. Bu sürenin üzerine çıkıldığında ise fiziksel ve zihinsel yorgunluğun faydayı gölgeleyebileceği uyarısı yapılıyor.

Sosyal bilimciler, yardımseverliğin beyni neden bu kadar zinde tuttuğunu sosyal etkileşim ve zihinsel uyarım faktörlerine bağlıyor. Yalnızlığın bilişsel gerilemeyi hızlandırdığı bilinirken, birine el uzatmak bireyi sosyal bir ağın içinde tutarak zihnini aktif kalmaya zorluyor. Araştırma aynı zamanda trajik bir gerçeği de ortaya koyuyor; yardım etme alışkanlığı bırakıldığında, zihinsel becerilerdeki düşüş hızı aniden artıyor. Bu bulgular, yaşlı bireylerin sadece yardım alan taraf değil, topluma katkı sunan aktif özneler olarak kalmalarının kendi beyin sağlıkları için ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Demans vakalarının dünya genelinde arttığı bir dönemde, diyet ve egzersiz kadar "iyilik yapmanın" da değiştirilebilir bir risk faktörü olarak reçetelere girmesi muhtemel görünüyor.

ETİKETLER
Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Slovenya'da genel seçim 22 Mart'ta yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
15:37
İletişim Başkanlığının 'Ayın Tarihi' dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı
15:01
Suriye'de devrik rejim döneminde yakınlarından koparılan 150 çocuk ailesine kavuştu
14:56
AB: Venezuela'da Geçici Devlet Başkanı görevini devralan Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
14:55
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
14:51
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
İsrail’in harabeye çevirdiği Cibaliye'de günlük yaşam
İsrail’in harabeye çevirdiği Cibaliye'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ